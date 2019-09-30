بدون رحمة.. ألقت رضيعتها في النهر انتقامًا من زوجها

القاهرة(صدى):

في مشهد غير إنساني متكرر أقدمت أم مصرية من محافظة الأقصر على إلقاء رضيعتها في النهر بشكل مروع ؛ لتنتقم من زوجها.

وورد إلى مركز شرطة القرنة في الأقصر بلاغًا من ر.م.م.أ ( 26 عامًا)، ربة منزل، تتهم فيه زوجها بإرسال شخصين مجهولين لخطف ابنتها أسيل، حديثة الولادة (40 يومًا).

وبالتحري تبين عدم صحة رواية المتهمة، وبمناقشة الشهود والإطلاع على الكاميرات القريبة من المكان، تبين عدم وجود والدة الطفلة في المكان الذي أشارت إليه.

واعترفت الأم بقيامها بإلقاء نجلتها بترعة سواحل أرمنت للتخلص منها وإلصاق التهمة بزوجها؛ لوجود خلافات بينهما.

وعثرت القوات على جثة الرضيعة وتم انتشالها من المياه بإرشادها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.