شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) توفر 10 وظائف إدارية شاغرة (للرجال) حديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية)، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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