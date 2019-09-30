بالصور.. بعثة الهلال في الدوحة استعدادًا للسد

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة الهلال إلى الدوحة منذ قليل؛ استعدادًا لمواجهة السد القطري الثلاثاء في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أسيا.

ورافق رئيس الهلال فهد بن نافل، بعثة الهلال ليؤازرهم في مباراتهم الهامة أمام السد القطري.