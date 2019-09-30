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بالصور.. بعثة الهلال في الدوحة استعدادًا للسد

بالصور.. بعثة الهلال في الدوحة استعدادًا للسد
ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة الهلال إلى الدوحة منذ قليل؛ استعدادًا لمواجهة السد القطري الثلاثاء في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أسيا.

ورافق رئيس الهلال فهد بن نافل، بعثة الهلال ليؤازرهم في مباراتهم الهامة أمام السد القطري.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب سدا ويه 3 صفر

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه الله يهديك ياقادسيه ج يجب ان نقف مع ممثلنا الزعيم ونترك التعصب

عموما امنياتي بخسارة الزعيم 2-0

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة

باذن الله خسارة
٣

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