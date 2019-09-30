بالصور.. بعثة الهلال في الدوحة استعدادًا للسد
وصلت بعثة الهلال إلى الدوحة منذ قليل؛ استعدادًا لمواجهة السد القطري الثلاثاء في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أسيا.
ورافق رئيس الهلال فهد بن نافل، بعثة الهلال ليؤازرهم في مباراتهم الهامة أمام السد القطري.
قادسية ج[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب سدا ويه 3 صفر
بندر[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه الله يهديك ياقادسيه ج يجب ان نقف مع ممثلنا الزعيم ونترك التعصب
عموما امنياتي بخسارة الزعيم 2-0
قادسية ج[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة
باذن الله خسارة
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