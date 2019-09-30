شاب يضرب خطيبته حتى الموت بشكل عنيف

القاهرة(صدى):

قتل شاب مصري خطيبته بعد أن أقدم على ضربها بشكل مبرح ؛ إثر خلافات بينهما.

وورد إلى الشرطة المصرية بلاغا يفيد بوفاة فتاة في العشرينات من عمرها على يد خطيبها.

وبالفحص تبيَّن وصول المجني عليها (20 عامًا) إلى مستشفى ” كفر الدوار “، وعليها إصابات متفرقة بالجسم، حيث فارقت الحياة عقب وصولها المستشفى مباشرة.

وكان خطيب المجني عليها والبالغ من العمر 35 سنة، هو من يقف وراء الجريمة، وتم ضبطه في محل إقامته.

وبمواجهة المتهم اعترف بجريمته، وأنه قام بضربها حتى فارقت الحياة داخل منزلها بسبب تطاولها عليه.

وأشار إلى أن هناك خلافات وقعت بينهما مؤخرًا، وتطور الأمر حتى خرج عن شعوره وانهال عليها بالضرب .

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.