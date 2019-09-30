وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين بالاختناق في مشروع ترفيهي بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

لقي عامل مصرعه، فيما تم إنقاذ اثنين آخرين، بعدما أصيبوا باختناق داخل غرفة تفتيش صرف صحي بالقصيم.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني في القصيم، بأن العمال أصيبوا باختناق بغرفة تفتيش صحة صحي، في أحد المشاريع الترفيهية في مجمع يقع على طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة.

وأكد أن فرق الدفاع المدني، نجحت في استخراج الثلاث أشخاص وتنفيذ الجانب الوقائي ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، مضيفًا أنه نتج عن الحادث وفاة أحدهم وإصابة اثنين باختناق.