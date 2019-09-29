بالفيديو.. فتاة تسخر من أسد وترقص داخل عرينه

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة، سخرت فتاة من أسد محبوس داخل عرينه في حديقة حيوانات بمدية نيويورك، إذ تخذت الحواجز ووصلت إلى داخل عرين الأسد.

ووثق مقطع فيديو، التصرف الغريب الذي قامت به الفتاة، إذ دخلت إلى العرين وبدأت في تنفيد حركات راقصة وساخرة وسط ارتباك وذهول الأسد من الحركات.

وظهر في الفيديو تأدية الفتاة حركات راقصة، ولم يبدو عليها أي خوف من الأسد الذي يقف أمامها مباشرة وسط ذهول وهدوء من الجميع، ولم يتضح سبب دخول الفتاة إلى العرين أو كيفية دخولها.

وأكدت حديقة الحيوان في بيان لها، أن امرأة مجهولة الهوية دخلت عرين الأسد ووضعت نفسها في خطر كبير ، فيما أعتقد الزوار أن ما تقوم به الفتاة من حركات راقصة جزء من عرض تنظمه الحديقة، حتى أدركوا أنها من ألقت بنفسها داخل العرين.

ومن جانبه، علق مصور الفيديو على هذه الواقعة الغريبة، قائلًا ” في البداية اعتقدنا أنها ترقص كنوع من العروض الفنية، ولكن سرعان ما أدركنا الحقيقة ” ، مضيفًا ” كانت هناك فقط ترقص قائلة للأسد مرحبا، كان ذلك جنونيًا ” .