شاهد.. أول صورة يلتقطها هزاع المنصور في الفضاء!

أبو ظبي(صدى):

حرص هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، على توثيق تواجده في الفضاء من خلال التقاط صورة أثناء تواجده داخل محطة الفضاء الدولية.

ونشر المنصوري الصورة التي التقطها عبر ” تويتر ” قائلا :وأخيرًا أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء، بعدستي ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المنصوري وصل المحطة الدولية الساعة الـ12:12 من صباح يوم الخميس الماضي بتوقيت الإمارات، على متن مركبة الفضاء الروسية ” سويوز أم أس 15 ″، مع طاقم المهمة الذي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.