مشهد مؤثر.. زميل « الفغم » يبكي بحرقة لحظة تعزيته والد اللواء
أظهر مقطع فيديو مؤثر أحد زملاء اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم وهو يبكي بحرقه عقب دفن الجثمان.
ويذكر أن جموع غفيرة قد توافدت للمسجد الحرام للمشاركة في تشييع جنازة اللواء الراحل بالديوان الملكي، عبد العزيز الفغم، عقب صلاة العشاء.
وكانت شرطة مكة المكرمة قد أعلنت أن “ الفغم ” قُتل على يد أحد أصدقائه ويُدعى ممدوح بن مشعل آل علي؛ قبل أن يلقى القاتل مصرعه على يد رجال الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83478 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء والده واسرته ومن فقده .. آمين ,,