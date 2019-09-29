مشهد مؤثر.. زميل « الفغم » يبكي بحرقة لحظة تعزيته والد اللواء

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر أحد زملاء اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم وهو يبكي بحرقه عقب دفن الجثمان.

ويذكر أن جموع غفيرة قد توافدت للمسجد الحرام للمشاركة في تشييع جنازة اللواء الراحل بالديوان الملكي، عبد العزيز الفغم، عقب صلاة العشاء.

وكانت شرطة مكة المكرمة قد أعلنت أن “ الفغم ” قُتل على يد أحد أصدقائه ويُدعى ممدوح بن مشعل آل علي؛ قبل أن يلقى القاتل مصرعه على يد رجال الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.