اختفت بالكامل.. أمطار مكة تٌغرق مركبة مواطن في « حفرة »

نايف السالم(صدى):

أطاحت الأمطار بمركبة مواطن بمكة المكرمة حيث سقطت بشكل مفاجئ داخل وحل، واختفت بالكامل في شارع المقرح المحاذي لطريق الدائري الرابع الذي يخضع لأعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وأنقذت العناية الآلهية المواطن؛ حيث قال قائد المركبة إن سيارته من نوع جيب لكزس موديل 2005 سقطت واختفت داخل الوحل.

ولفت إلى نجاته بعد أن تمكن من كسر زجاج أحد الأبواب وفرّ من الموت غرقًا، ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة .