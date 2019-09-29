شركة معادن تعلن فتح باب طلبات التوظيف للشواغر المستقبلية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، فتح باب طلبات التوظيف للشواغر المستقبلية لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في جميع التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد) من جامعة مُعترف بها من قبل وزارة التعليم، وأن يكون المتقدم حديث التخرج، ألا يتجاوز عُمر المتقدم 25 سنة، وألا يقل المعدل التراكمي عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).

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