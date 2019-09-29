شاهد.. السيطرة على 50% من حريق محطة قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكرمة المكرمة، عن سيطرة الدفاع المدني على 50% من حريق محطة قطار الحرمين حتى الآن.

وكشفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن الحريق أسفر عن 11 مصابًا، وتم علاج اثنين منهم بالمستشفى وخروجهما، فيما خرج مصاب واحد تحت مسؤوليته، وهناك ثمان حالات مستقرة مازالت بالمستشفى تتلقى العلاج.

كما وجهت صحةجدة، بالابتعاد قدر الإمكان عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، مشيرة إلى ان الأدخنة تزيد فرص الإصابة بالأمراض كحساسية الصدر، مضيفة: « والتعرض لها لاسمح الله يؤدي إلى أعراض مزعجة كانقطاع النفس والإعياء وآلام الصدر».

وأظهر مقطع فيديو، المحطة من الداخل، وحجم التلفيات التي تعرَّضت لها جراء الحريق، الذي اندلع صباح اليوم الأحد.