المسند: الحالة المطرية على المملكة سُميت « هيكا »

الرياض(صدى):

كشفت الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، أقرت تسمية الحالة المطرية الحالية باسم هيكا، وهو الإعصار الذي أثر على جنوب الجزيرة العربية الأسبوع، وما زال أثره على المنظومة الجوية .

وأكد « المسند » ، أنه من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية هيكا لبضعة أيام، وقد تتوسع باتجاه أجزاء من الوسطى.

وقال في وقت سابق: « الحالة المطرية النشطة مستمرة اليوم، ومتوقع أن يبلغ نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة، وقد تمتد إلى غرب نجران » ، مضيفًا: « متوقع أن تمتد الحالة المطرية في الجنوب الغربي لبضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقة مكة وجنوب منطقة المدينة » .