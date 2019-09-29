تطورات حالة الطقس على مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس ستستمر حتى الرابعة صباح غدًا الاثنين.

وشهدت مكة المكرمة، هطول أمطارًا غزيرة اليوم الأحد، فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.