شركة أمازون تعلن عن وظائف مؤقتة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، توفر وظائف إدارية شاغرة (بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر) لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركات التابعة لها في مدينة الرياض، بمسمى (مٌحلل الأعمال).

وأشترطت درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، وحديث التخرج أو خبرة لا تتجاوز ستة أشهر، وإجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) وخاصة برنامج (Excel).،إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مهارات ممتازة في التواصل.

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