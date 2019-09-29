إدارة النصر تبعث خطابًا رسميًا لاتحاد القدم لتحديد موعد مباراة السوبر

ماجد محمد(صدى):

أرسلت إدارة نادي النصر، اليوم الأحد، خطاباً رسمياً لاتحاد كرة القدم لتحديد موعد إقامة مباراة السوبر والتي سيلاقي الفريق فيها نادي التعاون .

وأكدت الأدارة على أن ذلك يأتي حرصًا من منها على ترتيب برنامج الفريق في الموسم الرياضي.

ويذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال بعد رمي جماهيره علب المياه باتجاه مضمار الملعب في مباراة الشباب.