وزير الخدمة المدنية: الترقية لن تُربط بالأقدمية
أكد وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبد الله الحمدان، أن الترقية لن تُربط بالأقدمية كما كانت في السابق، بل ستمنح للمستحق بناء على أدائه أو أدائها .
جا ذلك في كلمة ألقاها أمس الأحد أمام المرشحين – الذين بدأو المرحله الثانية بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض.
وأضاف: « كما أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي ووفق ضوابط محددة، وذلك وفق ما تضمنته اللوائح المحدثة، بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية».
لللل[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ يومين
وظفوا العاطلين بعدين نشوف سالفة الترقيه
زلاطيمو الطايف[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ يوم واحد
اما وزارة الزراعة بالفعل الترقيات لأصحاب العلاقات
فيصل[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ يوم واحد
كل الي ح يترقون استثنائى
ح يكون أصحاب الجنة في الموارد
ثانيا يأتي بعدهم المتملقين والملمعين الجزم
الباقي يذهب
الى الذين يتحملون الأخطاء اذا وقعت عن المدير
أي مناديل التواليت
المميزين فعلا
سوف يسحقون ويهمشون
ويضعون في أماكن لا يستلزم فيها التميز
مستودعات
خدمات نقل
مسؤولين اعاشه
وهكذا
يا بلادي واصلي
واحنا وراكي