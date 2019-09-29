وزير الخدمة المدنية: الترقية لن تُربط بالأقدمية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبد الله الحمدان، أن الترقية لن تُربط بالأقدمية كما كانت في السابق، بل ستمنح للمستحق بناء على أدائه أو أدائها .

جا ذلك في كلمة ألقاها أمس الأحد أمام المرشحين – الذين بدأو المرحله الثانية بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض.

وأضاف: « كما أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي ووفق ضوابط محددة، وذلك وفق ما تضمنته اللوائح المحدثة، بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية».