شجرة ضخمة تُغلق أحد شوارع مكة بفعل الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

أدت الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، إلى سقوط شجرة وتسببها في إغلاق شارع ريع ذاخر، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح والممتلكات.

وأوضح شهود عيان أن الشجرة التي سقطت من جراء الأمطار، لم تتسبب في تلفيات أو إصابات في الأرواح.

واقتصر ضرر الشجرة على إغلاق الشارع لبضع ساعات قبل أن تهرع الجهة المختصة في إزالتها وفتح الطريق أمام المارّة.

وكانت أجزاء عدة من أحياء وشوارع مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، شملت المراكز والقرى التابعة لمكة.