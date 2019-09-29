تعلم الإنجليزية وأنت في منزلك بأي وقت

سعيد العجل(صدى):

أصبحت اللغة الإنجليزية واحدة من أهم المتطلبات في العديد من المجالات الوظيفية أو للدراسة في بعض الجامعات أو الدراسة في خارج البلاد أو حتى لدواعي السفر. و أصبح من السهل, مع توفر الإنترنت , أن تتعلم اللغة الإنجليزية و تصبح ممن يمارسون اللغة بحرفية و طلاقة في أي وقت أحببت وأنت في بيتك. ستتعرف الطريقة في هذا المقال.

كيف تساعد مدرسة EF إنجليش لايف لايف على تعليم الإنجليزية في المنزل؟

مدرسة EF إنجليش لايف، وعلى مدى عقدين كاملين، تقدم خدمة رقمية فعالة لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت.

آلان يمكنك أن تتعلم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت مع مدرسين أجانب, لتتعلم لفظ الكلمات الإنجليزية بالطريقة الصحيحة و بإحتراف كامل مع اختيارك لأحد من المدرسين المتوفرين عبر منصة EF إنجلش لايف و في أي وقت يناسبك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

طرق تعلم اللغة الإنجليزية عبر مدرسة EF إنجليش لايف

توفر لكEF إنجليش لايف عدة طرق لتعلم الإنجليزية عبر الإنترنت.

• طريقة المحادثة الجماعية :

يتم من خلال هذه الطريقة تعلم اللغة الإنجليزية بشكل جماعي لعدد من الطلاب لا يتجاوز الخمسة طلاب بقيادة أحد المدرسين ذوي الخبرة. تقام هذه الحصص كل نصف ساعة على مدار اليوم و تتيح لك هذه الطريقة بالتعرف على طلاب من مختلف أنحاء العالم و التفاعل معهم مما يمكّنك من ممارسة اللغة و اكتساب المهارة في التحدث بطلاقة أمام الجمهور, بالإضافة إلى تكوين صداقات حول العالم.

• الدروس الخصوصية ( واحد لواحد) :

إن لم تكن ممن يحبون المشاركة في التعلم و تحب أن تتعلم اللغة مع مدرس بشكل خاص, توفر لك EF إنجليش لايف هذا الخيار.

آلان يمكنك أن تختار من أحد المدرّسين الخبراء بشكل خاص ليعلمك اللغة الإنجليزية بإحترافية في أي وقت يناسبك و بالقدر الذي ترغب فيه,على مدار اليوم طوال الأسبوع عبر نظام تعليمي مبتكر وأنشطة تفاعلية تنمي مهارات اللغة المختلفة.

يتكون نظام التعلم الذاتي من أكثر من ستة عشر مستوى كامل ومتوافق مع معايير الإطار الأوروبي (CEFR), مع إنتهاء كل مستوى تم إجتيازه يتم الحصول على شهادة موثقة من EF Education First إنجليش لايف, تحسن السيرة الذاتية للطالب سواء عند التقديم للوظائف أو للجامعات.

تعلم مقابل دولار واحد فقط:

لن تحتاج لإنفاق المزيد من النقود لتعلم اللغة الإنجليزية في مدارس أجنبية بعد آلان و لن تنفق مصاريف للسفر الى الخارج لتمارس اللغة مع متحدثيها في بلادهم, يمكنك آلان الحصول على كل هذه المزايا عبر الإنترنت من خلال مدرسةEF إنجليش لايف لمدة شهر كامل فقط مقابل دولار واحد.

كل ما عليك آلان هو أن تقوم بزيارة الموقع و تسجل لتبدأ رحلتك في تعلم الإنجليزية و ممارستها مع مدرسين أجانب و أنت في منزلك .