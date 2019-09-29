الانضباط تقرر إيقاف خالد البلطان مباراة واحدة

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان مباراة واحدة عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة ودفع غرامة 10 ألف ريال.

وجاء ذلك بسبب رفع نادي النصر شكوى ضد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، حيث قررت اللجنة إعادة رسوم الشكوى لنادي النصر وإلزام رئيس نادي الشباب بدفع رسوم الشكوى.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد 100 ألف ريال لقيام جماهيره بإلقاء علب المياه باتجاه حارس المرمى في مباراة الهلال.

بالإضافة إلى تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال بعد رمي جماهيره علب المياه باتجاه مضمار الملعب في مباراة الشباب.