مواطن يروي تفاصيل دخول ابنه في غيبوبة منذ 7 أشهر إثر خطأ طبي (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف والد ناصر سالم حديش، أن نجله دخل المستشفى منذ 7 أشهر بسبب حادث نتج عنه كسر في العضد.

وأوضح سالم حديش، أن ابنه تعرض لحادث في رجب الماضي، ودخل إلى مستشفى الدرب على إثره، و إيقاف النزيف الذي عانى منه.

وأشار إلى أنه دخل بعد ذلك مستشفى عسير، وتحسنت صحته وأصبح يتحدث مع الجميع، وبعدها حدث خطأ طبي تسبب في إتلاف الدماغ ودخل على في غيبوبة لم يفق منها حتى الآن.

وأكد خلال برنامج «ياهلا»، أنهم راجعوا أكثر من إدارة ولم يحدث شيء في القضية.

من جانبه، قال عبدالعزيز العسيري المتحدث باسم صحة عسير، إن المديرية لن تألو جهدا في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لناصر، ولن تتساهل في تطبيق العقوبة الشرعية الرادعة في المتسبب بحالته.

وأشار إلى أن تم التوجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الأمر، وأوصت اللجنة بإحالة ملف القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية مع التحفظ على الملف الطبي للمريض، وتأجيل سفر الكادر الطبي الذي تعامل مع هذه الحالة.

#فيديو

ناصر سالم حديش.. نقل الى المستشفى بسبب حادث نتج عنه كسر في العضد ليدخل بعدها في غيبوبه لمدة 7 أشهر..

والده يؤكد لـ #برنامج_ياهلا أن ماحدث لابنه هو بسبب خطأ طبي، ويستغرب مرور 7 أشهر دون الكشف عن المتسبب فيما حدث لولده.. pic.twitter.com/HyEspIDJKJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2019