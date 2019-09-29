إصابات في حادث انقلاب مركبة في سكاكا

نايف السالم(صدى):

وقع حادث انقلاب،اليوم الأحد، في سكاكا أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، دون وفاة .

وكان ورد إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بلاغًا في تمام الساعة 19:04، يفيد بوقوع حادث انقلاب بالقرب من ميدان التقنية جنوب مدينة سكاكا.

ونتج عن الاتقلاب تعرض عدد من الأشخاص لإصابات متفرقة، وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقتين إسعافيتين.

و تبين وجود أربع حالات بعضها متوسطة والأخرى بسيطة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع، ومن ثم نقلهم لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.