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  • نشر : منذ 34 دقيقة
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  • حوادث

إصابات في حادث انقلاب مركبة في سكاكا

إصابات في حادث انقلاب مركبة في سكاكا
نايف السالم(صدى):

وقع حادث انقلاب،اليوم الأحد، في سكاكا أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، دون وفاة .

وكان ورد إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بلاغًا في تمام الساعة 19:04، يفيد بوقوع حادث انقلاب بالقرب من ميدان التقنية جنوب مدينة سكاكا.

ونتج عن الاتقلاب تعرض عدد من الأشخاص لإصابات متفرقة، وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقتين إسعافيتين.

و تبين وجود أربع حالات بعضها متوسطة والأخرى بسيطة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع، ومن ثم نقلهم لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.


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