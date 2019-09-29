لم يحضر أحد.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال دون مباراة

طلال الغامدي(صدى):

في مشهد أقرب إلى الكوميديا تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا أمام وجينيراسيون فوت السنغالي ولكن دون مباراة .

وقرر المالي محمدوا كيتا حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، إلغاء اللقاء بعد عدم وصول الفريق السنغالي إلى ملعب برج العرب.

وكان الفريق السنغالي قرر مغادرة القاهرة بعد أن أصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا يفيد بتعديل موعد المباراة بدلًا من السبت إلى الأحد.

وانتظر الحكم ” محمدوا كيتا “ 20 دقيقة قبل إطلاق صافرته معلنًا فوز الزمالك اعتباريًا 2/0 وتأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت منذ عدة أيام في السنغال بهدفين لواحد، قبل أن تثار أزمة بسبب نقل وتأجيل مباراة العودة.