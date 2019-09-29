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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

حريق في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة

حريق في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة
نايف السالم(صدى):

اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، في أحد المستودعات في الراشدية بالعاصمة المقدسة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحريق، ولا تزال فرع الدفاع المدني والجهات المعنية بالموقع.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا مدير الأمن العام
هذه الحرائق تنفذ حسب خطة موضوعة من قبل الحوثيين

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