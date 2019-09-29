نشر : منذ 2 ساعتين 2٬289 2 حوادث حريق في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة نايف السالم(صدى): اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، في أحد المستودعات في الراشدية بالعاصمة المقدسة. وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحريق، ولا تزال فرع الدفاع المدني والجهات المعنية بالموقع.
تميم[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا مدير الأمن العام
هذه الحرائق تنفذ حسب خطة موضوعة من قبل الحوثيين
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 10 دقائق
فعلا شئ غريب
اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الكايدين