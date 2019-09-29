حريق في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، في أحد المستودعات في الراشدية بالعاصمة المقدسة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحريق، ولا تزال فرع الدفاع المدني والجهات المعنية بالموقع.