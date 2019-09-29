حقيقة تعرض كبار السن فقط لأمراض القلب

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الصحة، حقيقة المعلومات المتداولة حول تعرض كبار السن فقط دون غيرهم إلى أمراض القلب.

وردت الوزارة على هذه المزاعم، لافتة إلى أن العادات الغذائية غير الصحية تساهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين في مراحل مبكرة؛ مما يؤدي إلى انسداداها والإصابة بالعديد من الأمراض مثل «السمنة، السكري وارتفاع الضغط».

وتتمثل النوبة القلبية في انسداد يحول دون تدفق الدم إلى القلب، ويرجع في الغالب إلى رواسب دهنية في جدران الأوعية الدموية، لافتة إلى أن من أشهر أعراضها «ألم في الصدر يصاحبه تعرق وقيء وضيق في التنفس».