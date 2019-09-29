تعرّف على قتل الغيلة وحكمه

فهد القزيز(صدى):

توضح الهيئة العامة في المحكمة العليا، تعريف قتل الغيلة، وحكمه، والفرق بينه وبين أنواع القتل الأخرى، وكذلك المبادئ القضائية الصادرة فيه.

وتضمن المبدأ الصادر من الهيئة العامة بالمحكمة العليا، أن قتل الغيلة هو: ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع، يأمن معه المقتول غائلة القاتل، سواء كان ذلك على مال، أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، وهو نوع من أنواع الحرابة.

وأفاد بأن القاتل غيلة هو من يقتل حدا لا قصاصا، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص.