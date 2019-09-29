أنغام تفجر مفاجأة: سأغني قريبًا مع زوجي في ديو

القاهرة(صدى):

كشفت النجمة المصرية أنغام أنها تعمل على اقناع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم؛ للغناء معها في أغنية ديو خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أنغام على أن زوجها يمتلك صوت مميز وجميل، بينما لفت إبراهيم إلى أنه قام بتجربة الغناء منذ أكثر من 18 عامًا، ولكنّه يتعاون وسيتعاون مع أنغام في معظم أغانيها القادمة.

وتابعت أنغام أنّ علاقتها بجمهورها متينة وراسخة منذ سنوات وقائمة على الإحساس والمشاعر المتبادلة، مضيفة أنّه عندما يحدث تقارب بين النجم وجمهوره، فيستطيع كلّ منهما الإحساس بالآخر ويعرف مشاعر الفنان ويشعر به.