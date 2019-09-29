حقيقة عرض الأهلي لضم نور الدين أمرابط

نواف السالم(صدى):

وضع بدر السليمان مدير المركزي الإعلامي لنادي النصر، حدًا للأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تقديم الأهلي عرضًا للحصول على خدمات المغربي نور الدين أمرابط.

وقال ” السليمان ” في تصريحات له، إن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن الفريق لن يفرط في النجم المغربي أو أي لاعب آخر في الفترة الحالية.

وأضاف أن الفريق يتطلع لتقديم أفضل ما لديه خاصة في ظل العمل الإداري الممتاز من إدارة سعود آل سويلم، مشيرًا إلى أن هدفهم إرضاء الجماهير الذين يشعرون بالحزن بسبب نتائج الفريق.

وأكمل أن الفريق يسير بشكل جيد حاليًا استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام التعاون بعد شهرين، مؤكدًا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير.