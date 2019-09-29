«حساب المواطن» يكشف موعد صرف الدعم لشهر أكتوبر
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، حقيقة إصدار مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر أكتوبر.
وأكد البرنامج أنه لم تصدر بعدُ مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر أكتوبر، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر.
وفي سياق متصل أوضح حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الرسمي للبرنامج.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14568 ] نشر منذ يوم واحد
خير ان شاء الله
عشان نوفر منه بعد تسديد الكهرباء والماء والجوال
.[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ يوم واحد
لا يا كجمغلو.
مالك لوااا
قصدك نعبي بانزين منه مرتين في الشهر فلللللل.