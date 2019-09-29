الصحة تشدد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل
شددت وزارة الصحة في جدة، اليوم الأحد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل.
ويأتي ذلك بسبب أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار ، حيث أنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي .
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ يومين
الله يستر علينا وعلى عباده المسلمين الموحدين في كل مكان .. آمين ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 43613 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52779 ] نشر منذ 6 ساعات
تم😷😷😷