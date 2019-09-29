الصحة تشدد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل

عادل الحربي(صدى):

شددت وزارة الصحة في جدة، اليوم الأحد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل.

ويأتي ذلك بسبب أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار ، حيث أنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي .

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.