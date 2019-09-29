  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الصحة تشدد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل

الصحة تشدد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل

الصحة تشدد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل
عادل الحربي(صدى):

شددت وزارة الصحة في جدة، اليوم الأحد على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل.

ويأتي ذلك بسبب أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار ، حيث أنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي .

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ يومين

الله يستر علينا وعلى عباده المسلمين الموحدين في كل مكان .. آمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *