روما يقتنص فوزًا صعبًا ولاتسيو يكتسح ضيفه

ماجد محمد(صدى):

اقتنص فريق إيه إس روما، 3 نقاط من مضيفه ليتشي، بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز إيدين دجيكو، الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 56، وبذلك يرتفع رصيد روما إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 6 نقاط في المركز الـ15 مؤقتاً.

وفي نفس الجولة، فاز فريق لاتسيو على ضيفه جنوى، برباعية نظيفة، أحرزها كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، والروماني ستيفان رادو، وفيليبي كايسيدو، وتشيرو إيموبيلي، في الدقائق 7، 40، 59، 78.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 10 نقاط في المركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد جنوى عند 5 نقاط في المركز الـ18.

أما فريق أودينيزي فقد فاز على ضيفه بولونيا بهدف نظيف أحرزه ستيفانو أوكاكا في الدقيقة (27)، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً، ويتجمد رصيد بولونيا عند 8 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.