بعد تنمر الجمهور عليها.. مرض وراء انتفاخ وجه ميساء مغربي

أميرة خالد(صدى):

أثارت ميساء مغربي جدلًا؛ نظرًا لملامج وجهها المنتفخة مؤخرًا؛ حيث انتقدها العديد من الجمهور.

وكان أخر ظهور لميساء في مهرجان الجونة السيمائي فظهرت بوجه منتفخ بطريقة مُبالغ فيها .

واتهمها الجمهور بالمبالغة بإجراء حقن فيلر لوجها؛ ما غير من ملامحها.

من جانبها، قررت مغربي الرد على هذا الهجوم وتوضيح أسباب انتفاخ وجهها، كاشفة أن حقن الفيلر ليست السبب.

ونشرت فيديو يجمعها بطبيبتها التي أوضحت أن سبب انتفاخ وجه مغربي هو احتباس السوائل بجسدها وأنه حالة مرضية تصيب العديد من الأشخاص.

وأوضحت الطبيبة أنها منعت مغربي من إجراء أي عمليات حقن فيلر لوجهها، وأن علاج هذه المشكلة يتم بالمساج.