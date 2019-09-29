ابنة فهد بن سعيد تثير الجدل بظهورها في شوارع القصيم بدون حجاب (فيديو)
أثارت ابنة الفنان فهد بن سعيد، الجدل بظهورها لدعم السياحة في المملكة، بدون حجاب وعباءة.
ونشرت فاطمة بنت فهد، فيديو لها باللغة الإنجليزية، تدعو السياح إلى زيارة المملكة وتحديدًا منطقة القصيم.
وقالت : « السعودية تفتح أبوابها لملايين السياح من جميع أنحاء العالم ، لقد حان الوقت لتعرفوا كم هي السعودية جميلة للغاية ».
ولفت الانتباه تجوُّل فاطمة بدون حجاب أو عباءة في المنطقة، بالإضافة إلى نشرها صورًا داخل مقهى في محافظة عنيزة بنفس هيئتها.
وأثار المقطع استنكار الجمهور، وكذلك سخر البعض من حديثها بلغة إنجليزية ضعيفة.
يشار إلى أن تجوُّل النساء بدون حجاب وعباءة في المملكة، يعتبر مخالفة للشريعة والذوق العام الذي يشدد على ضرورة التمسك بالعادات والتقاليد في المملكة.
لللل[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحم. ابوك لو كان حي
كان سواكي كباب
Zizo[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 46 دقيقة
شكله من عيال المتوسطة..
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 17 دقيقة
ادعو لها بالهدايه والله انها مسكينه هي وامثالها كثير فاهمين الحريه غلط ويحتاجون من يدعو لهم لعل الله يفتح على قلوبهم وينور بصيرتهم ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83454 ] نشر منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, بلاوي آخر زمن ,, الله يكفينا الشر ، صار التكلم هذي وامثالها ,,