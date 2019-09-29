إصابة ملك المغرب بـ « التهاب الرئتين الفيروسي الحاد »

مليكة فؤاد(صدى):

تعرض الملك محمد السادس ملك المغرب، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، وذلك وفقًا لبيان أصدره الديوان الملكي منذ قليل.

وقال الديوان الملكي في بيانه: ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، ونصحه طبيبه بالخلود لفترة راحة طبية لبضعة أيام ” .

وألغى الملك محمد السادس زيارته إلى فرنسا لتقديم واجب العزاء لأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في إطار علاقة الصداقة الكبيرة بينهما.

وأعلن البيان أن الأمير مولاي الحسن ولي العهد، سيرأس وفد المغرب في المراسم الرسمية خلال الجنازة.