احتفالات آل نهيان وآل مكتوم .. ابنة حاكم دبي تهنئ شقيقتها بعقد قرانها

أبوظبي(صدى):

احتفلت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ابنة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحفل زفاف شقيقتها الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان.

وهنأت الشيخة منال شقيقتها من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلة ” ألف مبروك عقد قران الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم ” .

وأضافت في تغريدتها ” اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير “، مضيفة ” والدي محمد بن راشد، وزوجي منصور بن زايد، وابني حمدان بن منصور غلا عمري في حفل زفاف الشيخ خالد بن محمد حمدان على اختي الغالية مريم بنت محمد بن راشد “.

ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي استقبال أسرة آل نهيان لنائب حاكم الإمارات وأخيه مكتوم وولده راشد، كاشفًا عن مشاركة الفرق الشعبية المخلية في الاستقبال بعروضها التراثية.