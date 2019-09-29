شاهد.. لحظة وصول جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم للحرم المكي

نايف السالم(صدى):

امتلأت منصة ” تويتر ” منذ قليل بفيديو يوثق لحظة وصول جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحرم المكي.

ومن المقرر أن يًصلي الجموع صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم في الحرم المكي.

ووثقت بعض مقاطع الفيديو عبر ” تويتر ” المشاهد الأولى للترتيبات الجارية داخل الحرم المكي، وذلك لإقامة صلاة الجنازة على الراحل.

يذكر أنه سيتم استقبال المعزين سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.