قدرات خارقة لـ سيارة أودي RS7 Sportback الجديدة (فيديو)

برلين(صدى):

مما لا شك فيه تمتلك سيارة أودي RS7 Sportback الجديدة العديد من القدرات الخارقة.

وتنتشر العديد من مقاطع الفيديو، عبر موقع يوتيوب، التي توضح رأي العملاء في سيارة أودي RS7 Sportback الجديدة.

ومن أهم الفيديوهات التي لفتت الانتباه هذا الفيديو الذي أظهر قدرة السيدان الخارقة في التسارع من 0 إلى أكثر من 200 كلم/سا.

لتحقيق أقصى استفادة من السيارة، يجب تحديد وضع القيادة الأكثر رياضية وتحكماً، وهذا ما يجعل المتنافستين مرسيدس AMG GT 63 و BMW M8 جران كوبيه المنتظرة تستطيعا التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.6 ثانية فقط وتصل سرعتهم القصوى إلى 250 كلم/سا، أو 280 كلم/سا مع الحزمة الديناميكية، أو 305 كلم/سا إذا اخترت Dynamic Plus.

أما بالنسبة للسيارة الخارقة RS7 2020، فإنها تتميز بمحرك مزدوج التوربو V8 سعة 4.0 لتر، بالإضافة إلى نظام مكمل كهربائي 48 فولت، ما يجعل إجمالي قوة السيارة تبلغ 592 حصان و800 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

بالإضافة وجود النظام الهجين المعتدل، تتميز السيارة الألمانية بحلول ذكية أخرى لتحسين استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل تقنية إلغاء تنشيط الأسطوانة التي يمكنها إغلاق أربع أسطوانات في ظل ظروف معينة.

يمكن لنظام التوجيه الديناميكي لجميع العجلات ونظام التعليق الهوائي التكيفي تجهيز RS7 Sportback الجديدة لجميع السيناريوهات. ويمكنك القيام بكل ذلك دون الحاجة إلى التضحية بمنطقة المقعد الخلفي أو منطقة الشحن.