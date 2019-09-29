احذري.. مواد ضارة يجب الابتعاد عنها في لوشن الجسم

أميرة خالد(صدى):

أكدت العديد من الصحف الطبية، أن لوشن الجسم ويحتوي على العديد من المواد الضارة التي تؤثر على الصحة العامة، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات عليه.

وقالت مجلة ” أوكو تست ” الألمانية، أن لوشن الجسم يحتوي على العديد من المواد الضارة مثل الأكريليك والأكريليت والكاربومير والكروس بوليمر والكوبوليمر والبولي بيوتين.

وأضافت أنه يجب الابتعاد عن المواد النفطية التي تختبئ وراء العديد من الأسماء الوهمية مثل بارافينوم وليكويدوم وبترولاتوم وميكروكريستالينا وسيرا.

وأشارت إلى أنه يجب الابتعاد أيضًا عن مشتقات السيليكون الذي يختبئ وراء العديد من الأسماء مثل دايميثيكون وديميثيكونول وسيكلو، وأيضًا المواد العطرية مثل بيوتيل وفينيل وميثيل.