الهلال يكشف حجم إصابة نواف العابد ومدة غيابه

ماجد محمد(صدى):

أجری فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيس استعدادا لمواجهة مضيفه السد القطري، مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وركز مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكة، فيما اشتمل المران على: مناورة على جزء من الملعب، تدريبات التسديد والكرات العرضية.

وکشف الفحص الطبي الذي أجراه نواف العابد عن تعرضه التمزق في عضلة الفخذ سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام.