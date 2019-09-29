أشياء لا تستغنى عنها داخل سيارتك
هناك بعض الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في السيارة، ويجب أن تكون متواجدة فيها بشكل دائم باعتبار أننا نقضي في السيارة وقتًا طويلًا.
وتتمثل تلك الأشياء في الآتي:
• إطار إضافي «إستبن».
• أدوات تصليح بسيطة من مفكات وكوابل صغيرة وغيرها.
• مصدر ضوئي على البطاريات أو الشحن.
• مياه لمحرك السيارة.
• أدوات السلامة العامة، مثل طفاية الحريق و الإسعافات الأولية.
• شاحن الجوال.
• مياه للشرب، و بعض الطعام الخفيف القابل للحفظ في السيارة.
• المناديل الورقية.
• قطع قماش للتنظيف.
• كاميرا صغيرة.
• الأوراق الثبوتية للسيارة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ يومين
اوكيه