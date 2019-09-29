أشياء لا تستغنى عنها داخل سيارتك

أميرة خالد(صدى):

هناك بعض الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في السيارة، ويجب أن تكون متواجدة فيها بشكل دائم باعتبار أننا نقضي في السيارة وقتًا طويلًا.

وتتمثل تلك الأشياء في الآتي:

• إطار إضافي «إستبن».

• أدوات تصليح بسيطة من مفكات وكوابل صغيرة وغيرها.

• مصدر ضوئي على البطاريات أو الشحن.

• مياه لمحرك السيارة.

• أدوات السلامة العامة، مثل طفاية الحريق و الإسعافات الأولية.

• شاحن الجوال.

• مياه للشرب، و بعض الطعام الخفيف القابل للحفظ في السيارة.

• المناديل الورقية.

• قطع قماش للتنظيف.

• كاميرا صغيرة.

• الأوراق الثبوتية للسيارة.