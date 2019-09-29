  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. أشياء لا تستغنى عنها داخل سيارتك

أشياء لا تستغنى عنها داخل سيارتك

أشياء لا تستغنى عنها داخل سيارتك
أميرة خالد(صدى):

هناك بعض الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في السيارة، ويجب أن تكون متواجدة فيها بشكل دائم باعتبار أننا نقضي في السيارة وقتًا طويلًا.

وتتمثل تلك الأشياء في الآتي:
• إطار إضافي «إستبن».
• أدوات تصليح بسيطة من مفكات وكوابل صغيرة وغيرها.
• مصدر ضوئي على البطاريات أو الشحن.
• مياه لمحرك السيارة.
• أدوات السلامة العامة، مثل طفاية الحريق و الإسعافات الأولية.
• شاحن الجوال.
• مياه للشرب، و بعض الطعام الخفيف القابل للحفظ في السيارة.
• المناديل الورقية.
• قطع قماش للتنظيف.
• كاميرا صغيرة.
• الأوراق الثبوتية للسيارة.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *