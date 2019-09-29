انتفاخ البطن مؤشر لإصابتك بسرطان المبيض

أميرة خالد(صدى):

يعتبر انتفاخ البطن من أكثر الأشياء التي تؤرق الفتيات بشكل شبه دائم، وذلك للعديد من الأسباب أبرزها مشكلات المعدة والقولون، لكن هناك الأسباب الأخرى المقلقة مثل سرطان المبيض.

وتتشابه أعراض سرطان المبيض بنظيرتها للقولون العصبي، حيث تعاني المريضة من نفس الألام في البطن وتراكم الغازات مما يتطلب إجراء عملية جراحية.

ونستعرض في السطور التالية، عدة طرق لاكتشاف سرطان المبيض والتفرقة بينه وبين العوامل الاخرى..

يعتمد تشخيص سرطان المبيض على عدة طرق منها..

– التصوير بالأشعة المقطعية والعادية للبطن

– إجراء أشعة السونار على البطن والرحم والمبيض

– اجراء رنين مغناطيسي على البطن

– إجراء تحليل دلالات الأورام عند اكتشاف وجود ورم في المبيض

ويتم اجراء جراحة بشكل عاجل في حالة اكتشاف الورم لاستئصاله، وذلك عن طريق استئصاله بالمبيض المصاب فقط.

كما يمكن اللجوء لتجميد البويضات وتنشيط المبيض، وذلك لضمان زراعتها في الرحم في حالة الرغبة في الحمل بعد التعافي من المرض.

ويتم اللجوء لذلك الإجراء في حالة الإصابة بسرطان المبيض عند سن الخصوبة، ويمكن ترك المبيض في كثير من الأحيان بشرط الخضوع لفحوصات دورية لضمان عدم تعرضه لورم.