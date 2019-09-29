هبوط الرحم لا يرتبط بعُمر محدد.. تعرّفي على الأسباب والعلاج

أميرة خالد(صدى):

يتعرض النساء إلى عدد من المشكلات الصحية بسبب التغيرات الجسدية والهرمونية، وتتضمن تلك المشكلات «هبوط الرحم».

وتتمثل أعراض سقوط الرحم في الآتي: ثقل في منطقة الحوض، بروز غير طبيعي في الجهاز التناسلي، صعوبة في التبول، مشكلات في العلاقة الحميمية، فوران في الجسم، ارتقاع درجة حرارة الجسم، اضطراب في الأمعاء، سلس في البول.

ولا يوجد عمر محدد تتعرض فيه المرأة بسقوط الرحم، ولكن هناك أسباب لحدوث ذلك وهي: الحمل، الولادة المهبلية، انقطاع الطمث، العصبية، الإمساك المزمن، السمنة.

ويُعالج هبوط الرحم وفقًا لسبب حدوثه وهو ما يستدعي استشارة الطبيب، لكن بشكل عام هناك بعض العادات الصحية التي يجب على المريضة القيام بها.

وتتضمن تلك العادات الآتي: إنقاص الوزن، تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، لتنظيم حركة الأمعاء وتقليل فرص التعرض للإمساك، القيام بالتمرينات الرياضية مثل تمرين كيجيل لتقوية عضلات الرحم، والمساهمة في عودته لوضعه الطبيعي، الابتعاد عن الأدوية التي تؤثر على هرمونات الجسم، اعن العصبية الشديدة، ومحاولة التحكم في الأعصاب، عمل فحص على الرحم قبل الشروع في الحمل، إذا تعرضت لسقوط الرحم في فترة مسبقة.