سطو على منزل لاعب ريال مدريد خلال مباراته أمام أتلتيكو

نواف السالم(صدى):

شهد منزل اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، عملية سطو أثناء مباراة الريال وأتلتيكو مدريد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتعرض المنزل للسرقة، في الوقت الذي كان اللاعب يشارك في المباراة وكانت زوجته وابنته في المنزل.

يذكر أن منازل لاعبو النادي الملكي، تعرضت للسرقة من قبل، ومنهم: وليست الفرنسي زين الدين زيدان وإيسكو ولوكاس فاسكيز.

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف في الدوري الإسباني، في المباراة التي أُقيمت على ملعب واند ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو.