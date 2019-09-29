ضبط أجهزة تنتهك الملكية الفكرية داخل محلات تجارية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق، تهدف إلى ضبط المحلات التجارية التي تخالفي أنظمة حقوق الملكية الفكرية، وبالأخص نظام حماية حقوق المؤلف.

وحذرت الهيئة، من الترويج أو الإتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية، وبينت العقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات، مؤكدة بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيا للإنفاد الفعال لحقوق الملكية الفكرية، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية.

وضبطت الهيئة، بعض المحلات التجارية بمدينة الرياض، والتي اتضح بأنها تقوم بالإتجار بأجهزة تنتهك حقوق الملكية الفكرية والتي يحظر استغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الترويج لها، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية الإيقاع العقوبات المستحقة، للحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات التي يعاني منها العالم بأجمعة.

وكشف الأستاذ ياسر الحبابي المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية بالهيئة عن أن الحملة التي نظمتها الهيئة – وفقا لاختصاصها – هي امتداد للجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الهيئة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطها أنا من المصنفات الفكرية.

كما أن الهيئة عازمة على إرساء مبادية احترام حقوق الملكية الفكرية ومكافحة انتهاكات تلك الحقوق في الممارلبيات التجارية المخالفة، وه عازمة أيضا على ضبط أداء مقدمي الخدمات للييلم ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، بالتوعية المتواصلة، ويحملات التفتيلث لضبط المخالفين وايقاع العقوبات الملتحقة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح فى جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية.