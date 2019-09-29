فوائد ماء الشعير للتخلص من دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

هناك العديد من المكونات والوصفات الطبيعية التي يمكن أن تسرع عملية فقدان الوزن وأحد هذه المكونات هو ماء الشعير، حيث ينتمي الشعير إلى فئة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل.

وأوضح الأطباء أن تناول ماء الشعير يوميًا يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم. تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في ماء الشعير على التخلص من الجذور الحرة من الجسم ، والتي تحافظ على صحتك.

كما تساعد مياه الشعير أيضًا في ضبط مستوى السكر في الدم. هذا المشروب مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ومياه الشعير غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمكن من نمو الخلايا بشكل صحي. كما أنها غنية بحمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز.