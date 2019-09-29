موعد وصول « نيسان صني 2021 » إلى المملكة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة نيسان، عن موعد وصول سيارتي «نيسان صني 2021، ونيسان سنترا الجديدة كليًا» إلى السوق السعودي، وذلك بعدما أزاحت الشركة الستار عنهم في مهرجان موسيقي في جنوب ولاية فلوريدا ومعرض شانغهاي للسيارات.

ومن المقرر أن تصل السيارتين إلى المملكة في مارس 2020 كموديل 2021، إذ تبدو «نيسان صني 2021» أجمل وأكثر حداثة من الموديل الحالي في مختلف الجوانب.

واستخدمت الشركة في هذه السيارة المميزة مصابيح أمامية أنحف وأكثر دائرية وخفض ارتفاع السيارة بـ 2 بوصة ما يعطي العجلات شكلًا أجمل وأكثر رياضية، فيما تم استلهام المصابيح الخلفية وعمود C بشكل واضح من التيما.

أما المقصورة، فجاءت مشابهة لموديل كيكس وبنفس نظام المعلومات الترفيهية وتهيئة لوحة العدادات، بينما تأتي صني 2021 بنظام فتح الأبواب بدون مفاتيح بشكل قياسي مع زر لتشغيل وغلق المحرك، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية.

وتشمل الخيارات تدفئة المقاعد وتطبيقات آبل كاربلاي واندرويد اوتو، فيما تستمد السيارة الجديدة قوتها من نفس محرك كيكس سعة 1.6 لتر بأربع سلندرات بقوة 122 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بجير يدوي بخمس سرعات أو آخر متغير باستمرار CVT.

كما تظهر بهيكل أملس وأكثر أناقة من الموديل السابق مع مصابيح أمامية ومصابيح ضباب بتصاميم حادة، فيما تتمتع شبكة التهوية السوداء بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل V، بينما الخلفية تبدو أنيقة كذلك بفضل خطوط التصميم الجريئة على جوانب المصدات والمصابيح الخلفية الجديدة.