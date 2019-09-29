شاهد.. فتاة تثير جدلا بخروجها بدون عباءة

خاص(صدى):

نشرت إحدى الناشطات، مقطع فيديو، يوثق تجوُّلها في الرياض بدون عباءة وحجاب، ما يخالف الشريعة والذوق العام.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم واستنكارهم لسلوكها، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها، لما قامت به من مخالفات.

ويذكر النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى أن « المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض » .

كما ذكرت المادة السابعة « يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة » .

وما فعلته الفتاتان مخالف للشريعة الإسلامية التي تفرض على المرأة ارتداء الحجاب.

وفيما يخص مخالفة لائحة الذوق العام، فقد ذكرت المادة الرابعة أن « لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام » .