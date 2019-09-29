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حقيقة صورة « خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم »

حقيقة صورة « خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم »
عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة لـ صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم.

وأضاف : الصورة الحقيقية ملتقطة من تشييع جثمان الأمير سلطان رحمه الله في اكتوبر عام 2011.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83441 ] نشر منذ 23 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ، على كل كذاب ,,

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