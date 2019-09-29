حقيقة صورة « خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم »
أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة لـ صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم.
وأضاف : الصورة الحقيقية ملتقطة من تشييع جثمان الأمير سلطان رحمه الله في اكتوبر عام 2011.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83441 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ، على كل كذاب ,,