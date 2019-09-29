حقيقة صورة « خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم »

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة لـ صورة متداولة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبد العزيز الفغم.

وأضاف : الصورة الحقيقية ملتقطة من تشييع جثمان الأمير سلطان رحمه الله في اكتوبر عام 2011.