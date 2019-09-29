الفضائح تلاحق ميغان ماركل بسبب نجل أخوها

لندن(صدى):

يبدو أن فضائح عائلة ميغان ماركل لن تنتهي على الرغم من محاولاتها المتعددة من أجل أن تصالح الشعب البريطاني بعد سلسلة فضائح أربكت القصر الملكي.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية إن الشرطة اعتقلت نجل أخ ميغان ماركل، بسبب تجوله شبه عار في أحد شوارع هوليوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأوضح التقرير أن توماس دولي نجل توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لميغان، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله.

واشتكى مارة من دولي بعد أن كان يتجول مرتديًا منشفة فقط، ويقوم بالصياح.