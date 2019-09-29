بالفيديو.. استشارية نساء وولادة: في هذه الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت سلوى الثقفي استشارية النساء والولادة، اليوم الأحد، الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة.

وقالت الدكتورة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “، إن المرأة أحيانًا بعد الولادة تتعرض لتوسع وتتعرض لتمزق فتحتاج لعملية تجميل من الناحية الطبية.

وأضافت : كما أن عمليات تجميل المهبل لا تؤثر على الولادات اللاحقة، ولا نوصي بعمليات الحقن بالبوتكس لعلاج سلس البول لدى السيدات.

د. سلوى الثقفي – استشارية النساء والولادة:

هناك فرق بين عمليات الترميم وعمليات التجميل للسيدات بعد الولادة#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/r1OWvIEAvu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2019