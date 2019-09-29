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بالفيديو.. استشارية نساء وولادة: في هذه الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة

بالفيديو.. استشارية نساء وولادة: في هذه الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة
أميرة خالد(صدى):

أوضحت سلوى الثقفي استشارية النساء والولادة، اليوم الأحد، الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة.

وقالت الدكتورة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “، إن المرأة أحيانًا بعد الولادة تتعرض لتوسع وتتعرض لتمزق فتحتاج لعملية تجميل من الناحية الطبية.

وأضافت : كما أن عمليات تجميل المهبل لا تؤثر على الولادات اللاحقة، ولا نوصي بعمليات الحقن بالبوتكس لعلاج سلس البول لدى السيدات.


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