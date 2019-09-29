بالفيديو.. استشارية نساء وولادة: في هذه الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة
أوضحت سلوى الثقفي استشارية النساء والولادة، اليوم الأحد، الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة.
وقالت الدكتورة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “، إن المرأة أحيانًا بعد الولادة تتعرض لتوسع وتتعرض لتمزق فتحتاج لعملية تجميل من الناحية الطبية.
وأضافت : كما أن عمليات تجميل المهبل لا تؤثر على الولادات اللاحقة، ولا نوصي بعمليات الحقن بالبوتكس لعلاج سلس البول لدى السيدات.
د. سلوى الثقفي – استشارية النساء والولادة:
هناك فرق بين عمليات الترميم وعمليات التجميل للسيدات بعد الولادة#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/r1OWvIEAvu
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2019
د. سلوى الثقفي – استشارية النساء والولادة:
في هذه الحالات تحتاج المرأة إلى عمليات تجميل للمناطق الحساسة#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/f5pLlttubS
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2019
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