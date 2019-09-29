تحذير من النيابة العامة بشأن استغلال العقود.. والعقوبة: 10 سنوات سجن

نايف السالم(صدى):

أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من جرائم استغلال عقود المزايدات أو المناقصات أو العبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد.

كما حذرت النيابة العامة، من استغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور ورواتب صورية أومفتعلة لتحقيق مصلحة أومنفعة أو فائدة شخصية، مؤكدة أن هذه الأمور تعد من صور الفساد الموجبة للمساءلة الجزائية في ظل أحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣).

كما يحظر استعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أوهبوطها صرفا وتبديلا، موضحة عقوبة ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت إلى أن العقوبة هي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.